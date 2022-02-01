Мусульманки до дня хіджабу даруватимуть троянди на Хрещатику

Всесвітній день хіджабу відзначається 1 лютого з 2013 року

Активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок організували акцію на Хрещатику. 1 лютого, у Міжнародний день хіджабу, жінки роздаватимуть троянди, пише «Вечірній Київ».

Традиційно цього дня вони виходять на центральні вулиці міста, щоб дарувати перехожим жінкам квіти. Акції пройдуть в 18 містах міста. Зокрема, у Києві на Хрещатику акція розпочнеться о 14:00 біля входу до метро.

Цього дня мусульманки усього світу нагадують жінкам про жіночність, скромність, показують людям, що хіджаб – це красиво, скромно, і ніяк не загроза для суспільства, а навпаки – прикраса. Вони звертають увагу, що носять хіджаб не з примусу, це їх власний вибір. А також символ гідності, скромності та жіночності.

«В Україні ми проводимо акцію вже п’ять років. Щороку з реакції перехожих помічаємо, що українське суспільство стає лояльнішим та привітнішим до мусульманок. Люди розуміють, що мусульмани живуть поруч з ними і є такими ж членами суспільства, як і вони. Також у 2019 році ми домоглися, що мусульманкам дозволили фотографуватися на документи в хіджабі. І в державних установах вже немає приводів для конфліктних ситуацій з цього приводу», – розповіла президентка Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко.

Всесвітній день хіджабу відзначається 1 лютого з 2013 року. Свято запровадили, аби донести, що носіння хіджабу підкреслює право жінки слідувати традиційній культурі. Хіджаб – одяг, який закриває тіло та волосся жінки, його мають носити мусульманки у присутності сторонніх чоловіків. У День хіджабу мусульманки проводять різноманітні акції по всьому світу, аби зламати стереотипи, показати свою дружність та відкритість..

Нагадаємо, у Саудівській Аравії вперше в історії жінкам дозволили охороняти Мекку під час Хаджу.