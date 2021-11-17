На Київщині чоловік погрожував підірвати будинок і кидався на поліцію з сокирою (фото, відео)

Поліцейські провели штурм оселі та затримали лиходія

Поліція Київщини затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок газом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, ввечері 16 листопада до поліції звернувся житель Білої Церкви та повідомив, що його 55-річний дядько поводиться вкрай агресивно. На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник знаходиться у квартирі із ножем та сокирою у руках, лається та обіцяє завдати шкоди усім оточуючим.

Патрульні намагалися зайти до квартири за допомогою штурмового щита, однак чоловік почав кидати скляні банки в бік працівників поліції, висловлював погрози вбивством, скорочував дистанцію та замахувався сокирою, декілька разів влучивши у штурмовий щит. На вимогу працівників поліції припинити протиправні дії зловмисник не реагував.

Згодом на місце події прибули працівники полку особливого призначення поліції Київщини, провели штурм оселі та затримали лиходія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від десяти до п’ятнадцяти років або навіть довічне позбавлення волі.