У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)

Слідчі оголосили про підозру жінці за розбійний напад на пенсіонера

У Шевченківському районі Києва на пенсіонера в його ж квартирі напали дві жінки, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти. Про це чоловік повідомив до поліції. На вулицю Пушкінську оперативний черговий направив відразу декілька нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що дві жінки зайшли до 81-річного пенсіонера у квартиру під приводом соціальних працівників.

«Зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Після чого намагалися забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти. Нападницею виявилася мешканка Одеської області, 1982 року народження. У подальшому її було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили речові докази та перевіряємо причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва», – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

За процесуального керівництва окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. За скоєне їй загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити спільницю підозрюваної та притягнути до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, поліція затримала двох зловмисників, які в місті Ірпінь на замовлення підпалили автомобіль популярного блогера.