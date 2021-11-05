  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали одну зі зловмисниць - У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)
    Правоохоронці затримали одну зі зловмисниць
    фото: Нацполіція

    Слідчі оголосили про підозру жінці за розбійний напад на пенсіонера

    У Шевченківському районі Києва на пенсіонера в його ж квартирі напали дві жінки, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти. Про це чоловік повідомив до поліції. На вулицю Пушкінську оперативний черговий направив відразу декілька нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили, що дві жінки зайшли до 81-річного пенсіонера у квартиру під приводом соціальних працівників.

    «Зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Після чого намагалися забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти. Нападницею виявилася мешканка Одеської області, 1982 року народження. У подальшому її було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили речові докази та перевіряємо причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва», – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)
    У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

    За процесуального керівництва окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. За скоєне їй загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити спільницю підозрюваної та притягнути до кримінальної відповідальності.

    Як повідомлялося, поліція затримала двох зловмисників, які в місті Ірпінь на замовлення підпалили автомобіль популярного блогера.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві дві «соцпрацівниці» побили та забризкали газом пенсіонера (фото)