У США чоловік влаштував стрілянину на території броварні: семеро загиблих

За попередньою інформацією, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили

Щонайменше семеро осіб стали жертвами стрілянини на території броварні Molson Coors в американському місті Мілуокі у штаті Вісконсин.

Про це повідомляє Milwaukee Journal Sentinel.

Зазначається, що серед загиблих - стрілець, який вів вогонь з другого поверху однієї з будівель.

Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися у своїх офісах.

Місцева поліція повідомила в Twitter, що «активної загрози немає». Точну кількість загиблих або поранених в поліції не назвали.

Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting pic.twitter.com/UBE0kwUxvI

«Існують різні джерела, що посилаються на різну кількість жертв. На даний момент ця інформація не була підтверджена», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

JUST IN: Video from a MillerCoors employee shows officers responding to the active shooter incident. Sources say an employee in uniform opened fire: https://t.co/Nyl30mI7JT pic.twitter.com/xwUzuWGeKb