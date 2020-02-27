У США чоловік влаштував стрілянину на території броварні: семеро загиблих
За попередньою інформацією, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили
Щонайменше семеро осіб стали жертвами стрілянини на території броварні Molson Coors в американському місті Мілуокі у штаті Вісконсин.
Про це повідомляє Milwaukee Journal Sentinel.
Зазначається, що серед загиблих - стрілець, який вів вогонь з другого поверху однієї з будівель.
#BREAKING #UPDATE Businesses, schools impacted by shooting incident at Miller Brewery https://t.co/Dkj0GkXoSz pic.twitter.com/FgpSzeYmzv— FOX6 News (@fox6now) February 26, 2020
Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися у своїх офісах.
Місцева поліція повідомила в Twitter, що «активної загрози немає». Точну кількість загиблих або поранених в поліції не назвали.
Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting pic.twitter.com/UBE0kwUxvI— Sarah Hauer (@SarahHauer) February 26, 2020
«Існують різні джерела, що посилаються на різну кількість жертв. На даний момент ця інформація не була підтверджена», — йдеться в повідомленні правоохоронців.
JUST IN: Video from a MillerCoors employee shows officers responding to the active shooter incident. Sources say an employee in uniform opened fire: https://t.co/Nyl30mI7JT pic.twitter.com/xwUzuWGeKb— FOX6 News (@fox6now) February 26, 2020
Як повідомляє ABC з посиланням на джерело, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили.
Нагадаємо, нещодавно у Німеччині невідомі влаштували стрілянину: восьмеро загиблих.