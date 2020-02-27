У США чоловік влаштував стрілянину на території броварні: семеро загиблих



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Місцева поліція повідомила, що наразі «активної загрози немає»

За попередньою інформацією, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили

Щонайменше семеро осіб стали жертвами стрілянини на території броварні Molson Coors в американському місті Мілуокі у штаті Вісконсин.

Про це повідомляє Milwaukee Journal Sentinel.

Зазначається, що серед загиблих - стрілець, який вів вогонь з другого поверху однієї з будівель.

Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися у своїх офісах.

Місцева поліція повідомила в Twitter, що «активної загрози немає». Точну кількість загиблих або поранених в поліції не назвали.

Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting pic.twitter.com/UBE0kwUxvI — Sarah Hauer (@SarahHauer) February 26, 2020

«Існують різні джерела, що посилаються на різну кількість жертв. На даний момент ця інформація не була підтверджена», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

JUST IN: Video from a MillerCoors employee shows officers responding to the active shooter incident. Sources say an employee in uniform opened fire: https://t.co/Nyl30mI7JT pic.twitter.com/xwUzuWGeKb — FOX6 News (@fox6now) February 26, 2020

Як повідомляє ABC з посиланням на джерело, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині невідомі влаштували стрілянину: восьмеро загиблих.