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    У світі

    У США чоловік влаштував стрілянину на території броварні: семеро загиблих

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    Місцева поліція повідомила, що наразі &laquo;активної загрози немає&raquo; - У США чоловік влаштував стрілянину на території броварні: семеро загиблих
    Місцева поліція повідомила, що наразі «активної загрози немає»

    За попередньою інформацією, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили

    Щонайменше семеро осіб стали жертвами стрілянини на території броварні Molson Coors в американському місті Мілуокі у штаті Вісконсин.

    Про це повідомляє Milwaukee Journal Sentinel.

    Зазначається, що серед загиблих - стрілець, який вів вогонь з другого поверху однієї з будівель.

    Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися у своїх офісах.

    Місцева поліція повідомила в Twitter, що «активної загрози немає». Точну кількість загиблих або поранених в поліції не назвали.

    «Існують різні джерела, що посилаються на різну кількість жертв. На даний момент ця інформація не була підтверджена», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Як повідомляє ABC з посиланням на джерело, стрілянину на території заводу відкрив співробітник Molson Coors після того, як його звільнили.

    Нагадаємо, нещодавно у Німеччині невідомі влаштували стрілянину: восьмеро загиблих.

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