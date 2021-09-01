У Києві чоловік напідпитку з ножем напав на матір. Жінку госпіталізували

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років

Напередодні між родичами стався конфлікт і син не випускав матір з помешкання

У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку за нанесення ножових поранень матері. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Будучи напідпитку, син посварився з матір’ю та вдарив її ножем. Жінку госпіталізували до лікарні, а зловмиснику за скоєне загрожує до восьми років ув’язнення.

До оперативного чергового Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Пожарського кричить жінка та просить допомогти. На місце події виїхали спецпризначенці, слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

Як зазначив, тимчасово виконувач командира полку особливого призначення № 2 Сергій Костюк, напередодні між родичами стався конфлікт і син не випускав матір з помешкання:

«Ми негайно піднялись до квартири, а старший син жінки відчинив двері запасним ключем. Потрапивши у помешкання, ми виявили потерпілу з ножовими пораненнями тулуба, а зловмисник перебував у сусідній кімнаті в стані алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити свій вчинок. Лікарі надали їй медичну допомогу та госпіталізували до лікарні».

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше несудимий 33-річний киянин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, на Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині.

Також, нещодавно київські оперативники затримали чоловіка, який переховувався від правоохоронців за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нещодавно невідомий вимагав готівку та погрожував ножем касиру пункту обміну валют на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі Києва.