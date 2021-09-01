У Вінниці під час шкільної лінійки помер чоловік

71-річний чоловік помер під час урочистостей у вінницькій школі № 4

Батьки та вчителі почали реанімувати чоловіка, однак його не вдалося врятувати

У Вінниці під час святкової лінійки у школі № 4 стало зле 71-річному чоловіку. Ймовірно, він помер від зупинки серця, повідомляє видання «Вінниця.info».

Зазначається, що чоловік знепритомнів на вулиці. Батьки та вчителі почали реанімувати чоловіка та викликали швидку. Лікарям швидкої допомоги врятувати чоловіка не вдалось.

За попередніми даними поліції, чоловік помер від зупинки серця.

«Проте, остаточно про причини смерті стане відомо після судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

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