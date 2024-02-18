На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ, священник відмовився (відео)

Парафіяльні збори у Полствині завершилися переходом до ПЦУ і урочистим виконанням гімну України

Священник забрав кілька ікон і покинув парафіян і храм

У селі Полствин Черкаського району вчора, 17 лютого, парафія одноголосно прийняла рішення про вихід зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України. Про це йдеться на сторінці Черкаської єпархії ПЦУ у Facebook.

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Священнику парафія на честь святого Архістратига Божого Михаїла дозволила забрати деякі ікони, наприклад, Мотрони Московської та Олександра Невського, яких вилучили з Церковного календаря ПЦУ 2 лютого 2024 року під час Священного Синоду.

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«Ну, царственних мучеників (сім'я російського імператора Миколи II) я забираю, у вас там до них своє предвзяте ставлення», – із такими словами священник Московської церкви, зрізавши з ікони Спасителя наклеєну фотографію керівника Черкаської єпархії від російської церкви митрополита Феодосія та забравши декілька ікон, покинув парафіян і храм.

Завершилися парафіяльні збори урочистим виконанням гімну України.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Здвижівка Бучанської громади відбулися збори релігійної громади, де прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України. Це був останній храм Московського патріархату у цій громаді.

Перед цим, 30 січня, Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Дерев’яна Обухівської громади на Київщині перейшла в управління місцевої релігійної громади ПЦУ.

До слова, в Україні дедалі більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення.