Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ, священник відмовився (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ, священник відмовився (відео)
Парафіяльні збори у Полствині завершилися переходом до ПЦУ і урочистим виконанням гімну України
фото: «Суспільне»

Священник забрав кілька ікон і покинув парафіян і храм

У селі Полствин Черкаського району вчора, 17 лютого, парафія одноголосно прийняла рішення про вихід зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України. Про це йдеться на сторінці Черкаської єпархії ПЦУ у Facebook.

Священнику парафія на честь святого Архістратига Божого Михаїла дозволила забрати деякі ікони, наприклад, Мотрони Московської та Олександра Невського, яких вилучили з Церковного календаря ПЦУ 2 лютого 2024 року під час Священного Синоду.

«Ну, царственних мучеників (сім'я російського імператора Миколи II) я забираю, у вас там до них своє предвзяте ставлення», – із такими словами священник Московської церкви, зрізавши з ікони Спасителя наклеєну фотографію керівника Черкаської єпархії від російської церкви митрополита Феодосія та забравши декілька ікон, покинув парафіян і храм.

Завершилися парафіяльні збори урочистим виконанням гімну України.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Здвижівка Бучанської громади відбулися збори релігійної громади, де прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України. Це був останній храм Московського патріархату у цій громаді.

Перед цим, 30 січня, Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Дерев’яна Обухівської громади на Київщині перейшла в управління місцевої релігійної громади ПЦУ. 

До слова, в Україні дедалі більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. 

Читайте також: Чому деякі українці досі ходять до церков УПЦ МП. Психологиня знайшла несподіване пояснення
Теги: Московська церква в Україні релігія церква ПЦУ Черкащина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архімандрит переконаний, що УПЦ (МП) не зникне, навіть за умови заборони світським законом
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
5 лютого, 06:44
13 лютого у Солом’янському райсуді Києва відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу ієродиякону Києво-Печерської лаври Павлу
Нардеп Дмитрук вніс заставу за священнослужителя Московської церкви в Україні
15 лютого, 16:20
На початку 2023 року священик отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
6 лютого, 16:47

Суспільство

На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ, священник відмовився (відео)
На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ, священник відмовився (відео)
Мобілізація має грунтуватися на запиті місцевих громад, щоб не зупинити зростання економіки – експерт
Мобілізація має грунтуватися на запиті місцевих громад, щоб не зупинити зростання економіки – експерт
Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні
Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні
Присвятив розбудові енергетичного сектору України понад 20 років. Згадаймо Олексія Хабатюка
Присвятив розбудові енергетичного сектору України понад 20 років. Згадаймо Олексія Хабатюка
Приватбанк призупинив операції з картами: причина
Приватбанк призупинив операції з картами: причина
Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році
Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
89K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
41K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
13K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
6921
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)
5263
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua