Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні

«Річниця вторгнення це річниця катувань українського духовенства»

Вони, Моспатріархат, прямо зараз хочуть перетворити Київ та церковну Україну на Авдіївку.

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Прямо зараз в столиці перебуває Боб Амстердам, адвокат Новінського, який в жовтні у інтерв‘ю улюбленцю Путіна Такеру розповідав про гоніння на Моспатріархат, знищуючи образ України, як демократичної держави.

Прямо зараз, коли наші хлопці стікають кров‘ю, коли ми не можемо витягнути з російських тюрем азовців, лобіст РПЦ (читай Кремля) Боб Амстердам у нас, в нашому Києві, зустрічається із митрополитом Онуфрієм та нардепами, щоб зупинити закон про можливість судової заборони МП. Церкви, яка готувала вторгнення.

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В ці самі дні, коли в Каланчаку методично вбивали чергового священника ПЦУ, Боб Амстердам готував робочу поїздку до української столиці. Відпрацювати контракт на тему гонінь, попити віскі з парламентськими сепаратистами і привезти нові враження для наступу на Україну, для подальшої її дискредитації, задля лишити тут гніздо русского міру, яким би керував Новінський.

В ті самі дні, коли до замордованого тіла о. Степана вчергове приєднували електрошок, в Токіо церковний чиновник РПЦ Вапшидзе розповідав про «гоніння» та порушення прав Моспатріархату в Україні. Так виглядає сінергія, об’єднаний фронт проти церковної України. Проти України в принципі.

Річниця вторгнення це річниця катувань українського духовенства. Я буду боятися заглядати у спогади року та двох тому. Бо кожен день приносив страждання і смерть українським вірянам та українському духовенству. І в ці самі дні річниць навколо закону триватимуть брудні корупційні танці панів Амстердама Новінського та тих, з ким він сьогодні бачиться. Успіх поїздки російського лобіста визначатиметься тим, чи відкладуть закон про можливість судової забооори МП. В ці хвилини українську Церкву хочуть продати народні депутати/диякони. Прями в руки Кремля.

І я не перебільшую, вони дійсно хочуть перетворити Україну на пустелю, в якій росте лише московська версія православ‘я. Щоб мати базу та благословителів наступної фази війни. Новина про візит Амстердама у коменті.