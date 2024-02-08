Київрада передала землю у постійне користування заповіднику Києво-Печерської лаври

Рішення підтримали 70 столичних депутатів

Сьогодні, 8 лютого 2024 року, депутати Київради ухвалили рішення про відведення земельних ділянок заповідника «Києво-Печерська лавра» у постійне користування. Понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не була законодавчо оформлена. Про це інформує пресслужба заповідника «Києво-Печерська лавра».

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За це рішення на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання проголосували 70 столичних депутатів.

Депутати Київради ухвалили рішення про відведення земельних ділянок заповідника «Києво-Печерська лавра» у постійне користування фото: Facebook/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Пресслужба заповідника зазначила, що після того, як у квітні 2023 року вдалося розірвати договір з Монастирем, розв'язання земельного питання активізувалося. Його внесли до порядку денної столичної міськради.

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«Депутати поставили крапку в земельному питанні щодо користування землею Києво-Печерської лаври Заповідником. Це дозволить Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» взяти повністю під охорону та контроль пам'ятки світового значення, які входять до об'єктів списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – йдеться у повідомленні пресслужби «Києво-Печерської лаври».

Останніми десятиліттями Лавра без належного оформлення земельної ділянки зазнала серйозних втрат.

«Усім відомо про незаконну забудову та нецільове використання, і сьогоднішнє рішення може, власне, завершити цю історію....Це є першим кроком до повного повернення української лаври українському народу», – зазначив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

Нагадаємо, представники Києво-Печерської лаври 6 лютого направили до Печерського управління поліції ГУНП у Києві повідомлення про вчинення кримінального правопорушення генеральним директором заповідника «Києво-Печерська лавра» Максимом Остапенком.

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Як повідомлялося, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця».