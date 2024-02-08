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Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
Генеральний директор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко
фото з відкритих джерел

Адвокат митрополита Павла Микита Чекман звинувачує гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври у розпалюванні релігійної ворожнечі

Представники Києво-Печерської лаври 6 лютого направили до Печерського управління поліції ГУНП у Києві повідомлення про вчинення кримінального правопорушення генеральним директором заповідника «Києво-Печерська лавра» Максимом Остапенком. Про це повідомив адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

Чекман написав, що у діях Максима Остапенка вбачають склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України, зокрема релігійної ворожнечі.

Як зазначив адвокат митрополита Палва, Максим Остапенко, будучи службовою особою, в інтерв’ю «Українському радіо» сказав, що «зараз відбувається «контрнаступ» у Києво-Печерській лаврі, тому що крім російського імперського наративу, там був ще радянсько-КГБістський наратив, який, на жаль, втілювала частина УПЦ МП».

Крім того, Остапенко додав, що «значною мірою ми (Україна – «Главком») опинилися в епіцентрі «руського міра», який треба викорінювати насамперед у головах».

Зокрема, гендиректор Києво-Печерської лаври зазначив, що «… ніхто не може дати гарантії, що під рясами (священнослужителів УПЦ МП – «Главком») немає погонів ФСБ».

«У висловлюваннях Максима Остапенка наявні всі ознаки вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Крім того, таким чином Остапенко М. А. висловлює свою прихильність до релігійного об’єднання Православної церкви України, підтримує рішення про насильницьку зміну релігійними громадами підлеглості з Української православної церкви до Православної церкви України, у формі наклепу та цькування принижує честь і гідність громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями, закликає до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті», – написав Чекман.

Адвокат митрополита Павла заявив, що Максим Остапенко, будучи, генеральним директором Києво-Печерської лаври, «здійснює розпалювання релігійної ворожнечі».

«Звертаємо увагу, що з метою розпалювання релігійної ворожнечі відносно Української православної церкви, Максим Остапенко, умисно вживає лексеми: «радянсько-КГБіський наратив», «РПЦ», «погонів ФСБ», «сепаратистській антидержавницькій діяльності УПЦ МП», тобто пов’язуючи Українську православну церкву з діяльністю країни-агресора та її спецслужбами, що своєю чергою становить пропаганду нетерпимості до Української православної церкви. Усупереч сприянню встановлення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями», – додав Чекман.

Нагадаємо, національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця».

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра»

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки намісника лаври глава Православної церкви України Епіфаній – призначив архімандрита Авраамія. До цього він був членом Духовного собору Києво-Печерської лаври. Однак 29 березня 2023 року він добровільно вийшов зі складу Московської церкви в Україні та закликав братію залишитися у лаврі, але вже у складі ПЦУ.

До слова, виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла.

Також УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію. Зокрема, церква Московського патріархату в Україні вважає, що кримінальні провадження щодо її ієрархів, духовенства та вірян ґрунтуються на «сумнівних доказах».

Як повідомлялося, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) привітав УПЦ з Різдвом та традиційно висловив свою підтримку главі Російської православної церкви (РПЦ) патріарху Кирилу (Володимир Гундяєв).

Читайте також: Тимчасовий виконувач обов'язків намісника Лаври: Мені приходять погрози від митрополита Павла
Теги: Київ Московська церква в Україні адвокат Києво-Печерська лавра

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