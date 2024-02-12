У Бучанській громаді останній храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ

На Київщині збільшується кількість храмів, де лунатиме українська молитва

Як повідомляє Бучанська міська рада, у селі Здвижівка Бучанської громади відбулися збори релігійної громади, де прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України.

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За даними лічильної комісії, на початку зборів зареєструвалися понад 80 присутніх, які одноголосно проголосували «за» перехід до ПЦУ.

Голосування прихожан церкви фото: bigkyiv.com

«Вітаємо таке рішення релігійної громади! Нас нічого не має повʼязувати з агресором. Це відчувають усі. І такі рішення – тому доказ», – зазначає Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.

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Таким чином, у громаді не залишиться жодного храму, підпорядкованого Московському патріархату.

Нагадаємо, клірик Московської церкви в Україні отримав підозру, так як організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

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Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна.

За словами Максима Остапенка Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу нашкодили Україні. Але це тривалий процес, адже Росія панувала тут понад триста років.