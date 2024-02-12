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У Бучанській громаді останній храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Бучанській громаді останній храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ
Всі парафії Бучанської громади перейшли до ПЦУ, остання – 10 лютого
фото: bigkyiv.com

На Київщині збільшується кількість храмів, де лунатиме українська молитва

Як повідомляє Бучанська міська рада, у селі Здвижівка Бучанської громади відбулися збори релігійної громади, де прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України.

За даними лічильної комісії, на початку зборів зареєструвалися понад 80 присутніх, які одноголосно проголосували «за» перехід до ПЦУ.

Голосування прихожан церкви
Голосування прихожан церкви
фото: bigkyiv.com

«Вітаємо таке рішення релігійної громади! Нас нічого не має повʼязувати з агресором. Це відчувають усі. І такі рішення – тому доказ», – зазначає Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.

Таким чином, у громаді не залишиться жодного храму, підпорядкованого Московському патріархату. 

Нагадаємо, клірик Московської церкви в Україні отримав підозру, так як організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна.

За словами Максима Остапенка Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу нашкодили Україні. Але це тривалий процес, адже Росія панувала тут понад триста років.

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Теги: росія Миколаїв українці розслідування свято пропагандист відео лавра

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