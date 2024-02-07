Головна Київ Новини
search button user button menu button

Уламки ракет у квартирах, є постраждалі: наслідки атаки у Київській області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уламки ракет у квартирах, є постраждалі: наслідки атаки у Київській області (фото)
Внаслідок атаки пошкоджені транспортні засоби
фото: пресслужба поліції

Падіння уламків фіксуються у восьми населених пунктах області

Унаслідок масованої атаки Росії 7 лютого на Київщині поранення отримали двоє людей, у квартирах знайдено уламки ворожих цілей.
Про це повідомляє Київська обласну військова адміністрація.

«За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

При цьому, падіння уламків фіксуються у восьми населених пунктах у двох районах області, зокрема, є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто.

«В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В двох багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах», – додають у КОВА, зазначаючи, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

4 фото
На весь екран

Згодом пресслужба поліції київської області уточнила, що відомо про трьох потерпілих.  «Станом на 10.00 внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, транспортні засоби. На жаль, є троє потерпілих. На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.

Читайте також: Атака на Київ: горить багатоповерхівка, серед постраждалих вагітна (оновлено)
Теги: Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні збільшилась кількість нових ФОПів
Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані
8 сiчня, 13:34
Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі оперативні служби
Масований ракетний удар по Україні. Влада розповіла про наслідки на Київщині
23 сiчня, 09:12
Росіяни пошкодили 12 автомобілів на Київщині
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
23 сiчня, 11:20
Спікер Палати представників Майк Джонсон
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
30 сiчня, 07:00
Тімур та Тетяни Козирєви загинули 14 березня 2022 року
Намагалися втекти з окупації на Київщині. Згадаймо однорічного Тімура Козирєва та його маму
9 сiчня, 09:00
Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі
На Київщині підлітки за гроші підпалили обладнання залізниці
10 сiчня, 02:24
В Україні нараховується понад 100 тис. представників релігійної організації «Свідки Єгови»
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
25 сiчня, 08:08
Корпус російської ракети залетів прямо під поріг кафе
На Київщині російська ракета пошкодила кафе, яке назване на честь поеми Пушкіна (фото)
24 сiчня, 08:58
Фігурант скористався банківською карткою 14 разів
Житель Київщини привласнив кредитку загиблого члена екіпажу гелікоптера у Броварах
31 сiчня, 17:57

Новини

Безстрашна комунальниця голими руками підняла уламки ракети у київському дворі (відео)
Безстрашна комунальниця голими руками підняла уламки ракети у київському дворі (відео)
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)
Обстріл багатоповерхівки: Кличко повідомив, чи придатний будинок до життя
Обстріл багатоповерхівки: Кличко повідомив, чи придатний будинок до життя
Атака на Київ: є загиблі (фото)
Атака на Київ: є загиблі (фото)
«Ми всі у крові»: мешканці столичної багатоповерхівки розповіли про перші хвилини атаки (відео)
«Ми всі у крові»: мешканці столичної багатоповерхівки розповіли про перші хвилини атаки (відео)
Уламки ракет у квартирах, є постраждалі: наслідки атаки у Київській області (фото)
Уламки ракет у квартирах, є постраждалі: наслідки атаки у Київській області (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9636
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9363
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7761
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7183
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua