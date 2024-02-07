Уламки ракет у квартирах, є постраждалі: наслідки атаки у Київській області (фото)
Падіння уламків фіксуються у восьми населених пунктах області
Унаслідок масованої атаки Росії 7 лютого на Київщині поранення отримали двоє людей, у квартирах знайдено уламки ворожих цілей.
Про це повідомляє Київська обласну військова адміністрація.
«За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.
При цьому, падіння уламків фіксуються у восьми населених пунктах у двох районах області, зокрема, є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто.
«В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В двох багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах», – додають у КОВА, зазначаючи, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Згодом пресслужба поліції київської області уточнила, що відомо про трьох потерпілих. «Станом на 10.00 внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, транспортні засоби. На жаль, є троє потерпілих. На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.
Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.
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