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    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)

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    Камери відеонагляду зафіксували злочинців - На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)
    Камери відеонагляду зафіксували злочинців
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Молодики вдерлися на підприємство з пейнтбольними автоматами

    8 листопада у Фастові двоє молодиків із пейнтбольними автоматами вдерлися на приватне підприємство, зрізали болгаркою навісний замок і викрали сейф. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

    «Готувалися, підкрадалися, чекали моменту – кадри з відео скоєння цього злочину чимось нагадують гру, втім, за такі «пустощі» зловмисникам нині загрожує до 6 років позбавлення волі», – написав він.

    Грабіжникам – 21 і 22 роки. Під час обшуків у зловмисників виявили газові пістолети, відмички і ще безліч майна та електроінструментів, походження яких молодики так і не змогли пояснити.

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    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)
    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)
    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)
    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Перед скоєнням крадіжки у Фастові хлопці обчистили магазин у селі Велика Снітинка.

    Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування
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    На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)