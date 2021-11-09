На Київщині двоє молодиків замурували сторожа й викрали сейф із підприємства (фото)

Молодики вдерлися на підприємство з пейнтбольними автоматами

8 листопада у Фастові двоє молодиків із пейнтбольними автоматами вдерлися на приватне підприємство, зрізали болгаркою навісний замок і викрали сейф. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Готувалися, підкрадалися, чекали моменту – кадри з відео скоєння цього злочину чимось нагадують гру, втім, за такі «пустощі» зловмисникам нині загрожує до 6 років позбавлення волі», – написав він.

Грабіжникам – 21 і 22 роки. Під час обшуків у зловмисників виявили газові пістолети, відмички і ще безліч майна та електроінструментів, походження яких молодики так і не змогли пояснити.

Перед скоєнням крадіжки у Фастові хлопці обчистили магазин у селі Велика Снітинка.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області.