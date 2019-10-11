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    На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)

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    На місці ДТП знадобилася допомога рятувальників - На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)
    На місці ДТП знадобилася допомога рятувальників
    Фото: ДСНС

    До лікарні потрапили водій та пасажир машини

    У п’ятницю, 11 жовтня, на світанку сталася дорожньо-транспортна пригода на 61-му км траси Київ-Харків. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 05:12.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка.

    Ними було встановлено, що водій автомобіля «Газель», не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на відбійник.

    Водій автомобіля та пасажир були госпіталізовані до Баришівської ЦРЛ у стані середньої тяжкості. 

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    На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)
    На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)
    На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)
    На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 10 жовтня у селі Білогородка Києво-Святошинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку.

    ДТП ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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