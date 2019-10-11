На Київщині «Газель» влетіла у відбійник: є потерпілі (фото)



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На місці ДТП знадобилася допомога рятувальників Фото: ДСНС

До лікарні потрапили водій та пасажир машини

У п’ятницю, 11 жовтня, на світанку сталася дорожньо-транспортна пригода на 61-му км траси Київ-Харків. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 05:12.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка.

Ними було встановлено, що водій автомобіля «Газель», не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на відбійник.

Водій автомобіля та пасажир були госпіталізовані до Баришівської ЦРЛ у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, 10 жовтня у селі Білогородка Києво-Святошинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку.