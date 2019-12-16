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    Новини

    На Київщині горів газорозподільний пункт (фото)

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    На Київщині горів газорозподільний пункт (фото)
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували загорання

    15 грудня сталася пожежа у с. Деремезна в Обухівського районі Київщини. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 09:03.

    На місце виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить одноповерхова будівля газорозподільного пункту.

    Локалізовано загорання о 09:36 та повністю ліквідовано о 10:05. 

    На місці події працювали дві автоцистерни та 6 чоловік особового складу.

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    На Київщині горів газорозподільний пункт (фото)
    На Київщині горів газорозподільний пункт (фото)

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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