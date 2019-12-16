Вночі на Позняках горіла багатоповерхівка (фото)
До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць рятувальної техніки
Фото: ДСНС
У підвалі будинку виникло займання сміття
У ніч на понеділок, 16 грудня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Ахматової, 5 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 00:14.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що у підвалі сталося займання сміття, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 01:14 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано, а о 01:27 – ліквідовано.
До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу.
У результаті пожежі ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.