За тиждень на пожежах у Києві загинули дві людини



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Столичні вогнеборці ліквідували пожежі Фото: ДСНС

Минулого тижня у столиці сталася 91 пожежа

Впродовж минулого тижня, з 9-го по 15 грудня, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 208 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 91 пожежу та 7 аварій. На пожежах загинуло 2 особи, травмовано одну особу.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 8 разів, ще 17 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 3 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 550 таких виїздів (за аналогічний період 2018 року 217 виїздів).

Протягом тижня на водних об’єктах міста Києва загинула одна особа та врятовано одну особу. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 75 осіб, з них троє дітей, а саме: на річці Дніпро - 34 особи, на озерах - 28 осіб, на інших водоймах міста - 13 осіб. Всього врятовано 26 людей, з них 1 дитина.

Як повідомлялося, 14 грудня у Києві біля мосту Рибальський рятувальники витягли з води молодого чоловіка, який перебував без одягу і не міг самостійно доплисти до берега.

15 грудня в озері Ерик на вул. Набережно-Корчуватській, 27 у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини.