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    Події в Україні

    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю

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    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю

    Причина пожежі встановлюється

    У Запоріжжі під час пожежі у приватному будинку загинула 75-річна жінка та її 41-річний син.

    Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

    Так, 14 грудня, о 13:20, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у провулку Водонапірному Комунарського району Запоріжжя.

    Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловому будинку горять меблі, домашні речі та перекриття на загальній площі 80 кв.м.

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    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю
    У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю

    «Під час гасіння вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявились 75-річна господарка оселі та її 41-річний син», – сказано у повідомленні.

    О 14:40 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. 

    Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

    Нагадаємо, Пожежа в Одесі: рятувальники завершили роботу.

    Як повідомлялося, в елітному будинку на Печерську спалахнула пожежа.

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