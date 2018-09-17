На Київщині «копійка» врізалася в дерево: дві жертви
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Зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ -2101» з деревом
Рятувальники вивільнили з автівки двох постраждалих та двох загиблих
У ніч на понеділок, 17 вересня, у місті Богуслав Київської області сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 02:16, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.
На місці події рятувальниками встановлено, що відбулось зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ -2101» з деревом.
Рятувальники за допомогою ручних гідравлічних ножиць вивільнили двох постраждалих та двох загиблих із транспортного засобу. Потерпілі були направлені до Богуславської центральної районної лікарні.
Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes.