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    На Київщині «копійка» врізалася в дерево: дві жертви

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    <p>Зіткнення легкового автомобіля &laquo;ВАЗ -2101&raquo; з деревом</p> - На Київщині «копійка» врізалася в дерево: дві жертви
    Фото: ДСНС

    Зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ -2101» з деревом

    Рятувальники вивільнили з автівки двох постраждалих та двох загиблих

    У ніч на понеділок, 17 вересня, у місті Богуслав Київської області сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 02:16, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

    На місці події рятувальниками встановлено, що відбулось зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ -2101» з деревом.

    Рятувальники за допомогою ручних гідравлічних ножиць вивільнили двох постраждалих та двох загиблих із транспортного засобу. Потерпілі були направлені до Богуславської центральної районної лікарні.

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    На Київщині «копійка» врізалася в дерево: дві жертви
    На Київщині «копійка» врізалася в дерево: дві жертви

    Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes.

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