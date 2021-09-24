  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині масові відключення світла: адреси, причини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На електромережі проводитимуться планові ремонтні та технічні роботи - На Київщині масові відключення світла: адреси, причини
    На електромережі проводитимуться планові ремонтні та технічні роботи
    Фото з відкритих джерел

    Мешканців Київської області попередили про відключення електроенергії

    У п’ятницю, 24 вересня, у населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

    Відключення світла заплановані у:

    • Баришівському районному підрозділі,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бориспільському,
    • Бородянському,
    • Броварському,
    • Васильківському,
    • Вишгородському,
    • Володарському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Кагарлицькому,
    • Києво-Святошинському,
    • Макарівському,
    • Миронівському,
    • Обухівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Рокитнянському,
    • Сквирському,
    • Ставищенському,
    • Таращанському,
    • Тетіївському,
    • Фастівському,
    • Яготинському районах,
    • Ірпінському.

    Адреси, терміни і причини відключення електроенергії

    Для перегляду натисніть на документ

    Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

    Теги: електроенергія Київщина ремонт населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині масові відключення світла: адреси, причини