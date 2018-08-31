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    Новини

    На Київщині на дорозі горів мікроавтобус

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    Пожежа у мікроавтобусі - На Київщині на дорозі горів мікроавтобус
    Фото: ДСНС
    Пожежа у мікроавтобусі

    Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля

    У четвер, 30 серпня, о 16:40 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання мікроавтобуса при в’їзді в с. Івки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

    На місці події рятувальниками встановлено, що горить мікроавтобус Ford Transit.

    Пожежу було локалізовано о 16:49 та повністю ліквідовано о 17:00.

    Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

    Причина загорання наразі встановлюється.

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    На Київщині на дорозі горів мікроавтобус
    На Київщині на дорозі горів мікроавтобус
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 28 серпня сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.

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