На Київщині на дорозі горів мікроавтобус
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Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля
У четвер, 30 серпня, о 16:40 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання мікроавтобуса при в’їзді в с. Івки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.
На місці події рятувальниками встановлено, що горить мікроавтобус Ford Transit.
Пожежу було локалізовано о 16:49 та повністю ліквідовано о 17:00.
Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.
Причина загорання наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 28 серпня сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.