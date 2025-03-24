Суд заборонив порушнику-рецидивісту сідати за кермо майже на пів століття

Чоловік не раз попадався п’яним, але від перевірки відмовлявся

Борзнянський районний суд Чернігівської області визнав мешканця села Бутівка Сосницької селищної громади Корюківського району винним у вчиненні адміністративних правопорушень та заборонив йому керування транспортними засобами на строк 46 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію суду.

Зокрема, суд встановив, що чоловік неодноразово керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від перевірки відмовлявся. До того ж, порушник взагалі не мав водійських прав.

Лише у 2024 році фігурант справи притягувався до адміністративної відповідальності 9 разів.

Суд застосував до порушника адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 46 років. Також були примусово вилучені два автомобілі, якими він їздив. Ці машини належали іншим особам, тому після їхнього продажу власники отримають грошове відшкодування.

Раніше «Главком» писав, що правоохоронці розшукали водія, який не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину 11 березня. Нагадаємо, тоді патрульні поліцейські зупинили автівку Mercedes-Benz, яка рухалася проїжджою частиною із порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водій поводився агресивно, а потім втік з місця інциденту

Як з’ясувалося, цей чоловік лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.