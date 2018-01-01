На Київщині наркоман отруїв пенсіонерку, бо не хотів платити за квартплату

Тіло 56-річної киянки направили на судово-медичну експертизу

Чоловік, який винаймав житло у Києві, «пригостив» господарку солодощами з наркотичною речовиною, а після того, як жінка сп’яніла її вивезли за місто і кинули помирати. Про це інформуєпрес-служба ГУ Нацполіції Київської області. Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення, про те, що у селищі Савенки Вишгородського



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Тіло 56-річної киянки направили на судово-медичну експертизу

Чоловік, який винаймав житло у Києві, «пригостив» господарку солодощами з наркотичною речовиною, а після того, як жінка сп’яніла її вивезли за місто і кинули помирати.

Про це інформуєпрес-служба ГУ Нацполіції Київської області.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення, про те, що у селищі Савенки Вишгородського району Києва померла жінка. За словами начальника Вишгородського відділу поліції Олександра Дудніка, оперативний працівник чергової частини одразу скерував наряд групи реагування патрульної поліції. Коли наряд поліції під’їхав до вказаної адреси, то побачив невідомого чоловіка, який тікаючи між будинками, викинув мобільний телефон. Зловмисника догнали і затримали.

Поліцейським вдалося відтворити перебіг подій. Встановили, що пенсіонерка з Києва обіцяла збільшити платню за комунальні послуги своєму квартирантові. Йому це не сподобалось і він прийшов до неї з «гостинцем», який був нашпигований наркотичною речовиною.

Коли жінка скоштувала солодощів і сп’яніла – чоловік попросив свого знайомого відвести її до дачного буднику у село Савенки. Товариш не думав, що поїздка закінчиться трагічно: як тільки вони переступили поріг помешкання, жінка впала додолу мертвою. Чоловік викликав швидку і намагався втекти, однак його затримала група реагування патрульної поліції.

Тіло 56-річної киянки направили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що смерть настала внаслідок захворювання судин нижніх кінцівок.

Подальші оперативні заходи вивели поліціянтів на слід злочинця. Ним виявився 48-річний чоловік, який вже відбував покарання за скоєння тяжких злочинів. На підставі ст. 208 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) він зараз знаходиться в СІЗО.