На Київщині небайдужий до оковитої чоловік крав церковні дзвони

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Поліція Київщини затримала крадія церковних дзвонів

У Баришівці невідомий внадився викрадати церковні дзвони. Про чергову крадіжку дзвона з дзвіниці, розташованої на цвинтарі, повідомив до поліції священнослужитель.

Під час проведення низки розшукових заходів оперативники Баришівського відділення поліції встановили особу, яка причетна до крадіжок. Ним виявився місцевий чолов’яга, який небайдужий до оковитої. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Тож, щоб заробити собі на оковиту, чоловік зазіхнувся на оздобу культової споруди, церковні дзвони. Перший свій злочинний «трофей» він продав людям за 300 грн. А другий церковний дзвін здав до пункту прийому металобрухту за 400 грн», - інформують правоохоронці.

Працівникам поліції вдалося розшукати викрадені дзвони. Вилучені речові докази після проведення слідчий дій будуть повернуті до храму.

А на крадія чекає відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, санкції якої передбачає позбавлення волі до шести років. Триває слідство.