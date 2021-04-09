На Київщині підліток ледь не загинув, коли робив селфі на залізничному мосту (фото)

На висоті чотирьох метрів хлопця вдарило струмом

В Ірпені Київської 14-річний хлопець потрапив до реанімації пісне невдалого селфі на залізничному мосту. Про це написав начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

«Селфі на залізничному мосту ледь не вартувало підлітку життя. Цей драматичний інцидент трапився 8-го квітня в Ірпені. 14-ти річний хлопчик відпочивав із друзями та вирішив сфотографуватись на залізничному мосту», – написав він.

За словами Нєбитова, підліток піднявся на металеві конструкції і на висоті чотирьох метрів його вдарило струмом, він знепритомнів і впав на колії.

Травмованого хлопця госпіталізували у реанімацію. Нині його життю вже нічого не загрожує.

«От тільки це не перший випадок таких ризикованих «пригод». У червні 2020 року в Білій церкві двоє 14-ти річних хлопців спробували перелізти через вантажні вагони на залізничному вокзалі. Одного із хлопців смертельно вразило струмом, другий постраждав. І ви можете бачити на фото, сумний результат таких небезпечних пригод», – зазначив головний поліціянт області.

Нєбитов закликав батьків приділяти більше уваги дозвіллю своїх дітей і пильнувати, аби вони не ризикували життям заради популярності у соцмережах.