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    Локдаун у Києві: у Голосіївському районі столиці закрили 4 ресторани за порушення карантину

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    Загалом під час контролю перевірено 12 нічних закладів - Локдаун у Києві: у Голосіївському районі столиці закрили 4 ресторани за порушення карантину
    Загалом під час контролю перевірено 12 нічних закладів
    Фото: depositphotos.com

    За результатами перевірки на керівників складено 4 адмінпротоколи

    8 квітня 2021 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві спільно із співробітниками Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили заклади на дотримання карантинних заходів на території Голосіївського району столиці. Загалом під час контролю перевірено 12 нічних закладів, виявлено та зачинено 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень, повідомляє пресслужба Київської міськради .

    Мова йде про:

    • ресторан «Passenger gastro bar» на вул. Саксаганського, 33/35;
    • ресторан «Nam Modern Vietnamese Cuisine» на вул. Великій Васильківській, 48;
    • ресторан «Shah-Plov» на вул. Антоновича, 72;
    • ресторан-піцерія «Mister Cat» на Голосіївському проспекті, 132.

    За результатами перевірки на керівників складено 4 адмінпротоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Зауважимо, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Тим часом, Київрада розширила пільги підприємцям на період локдауну.

    Теги: Київ Київрада ресторан карантин
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