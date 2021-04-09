Локдаун у Києві: у Голосіївському районі столиці закрили 4 ресторани за порушення карантину

За результатами перевірки на керівників складено 4 адмінпротоколи

8 квітня 2021 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві спільно із співробітниками Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили заклади на дотримання карантинних заходів на території Голосіївського району столиці. Загалом під час контролю перевірено 12 нічних закладів, виявлено та зачинено 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень, повідомляє пресслужба Київської міськради .

Мова йде про:

ресторан «Passenger gastro bar» на вул. Саксаганського, 33/35;

ресторан «Nam Modern Vietnamese Cuisine» на вул. Великій Васильківській, 48;

ресторан «Shah-Plov» на вул. Антоновича, 72;

ресторан-піцерія «Mister Cat» на Голосіївському проспекті, 132.

За результатами перевірки на керівників складено 4 адмінпротоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зауважимо, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тим часом, Київрада розширила пільги підприємцям на період локдауну.