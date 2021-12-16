Чоловік забив до смерті киянина, який різав колеса автівки його дружини

Київські правоохоронці затримали зловмисника

Вночі 16 грудня на вулиці Сім'ї Сосніних у Святошинському районі Києва сталася бійка між двома чоловіками. На місці патрульні виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання ймовірного підозрюваного та за його результатом затримали порушника у квартирі.

«Встановлено, що потерпілий раніше зустрічався зі співмешканкою фігуранта. Чоловік прийшов до автомобіля жінки та пошкодив колеса. Це побачив її нинішній обранець і між ними почалась бійка. Далі порушник наніс близько п'яти поранень потерпілому та викинувши частину знаряддя вбивства, намагався приховати сліди злочину - змінив одяг і змив сліди крові з рук. Опитавши свідка події, за вказаними ним прикметами ми з’ясували, хто міг бути причетний до кримінального правопорушення. Фігурантом виявився раніше судимий за вбивство уродженець Кропивницького, 1982 року народження. На місці злочину ми вилучили частину предмета, спеціально виготовленого для нанесення ушкоджень, та направили на експертне дослідження», – повідомив начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Потерпілий, 1972 року народження, помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На даний час слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, в Обухові чоловік через ревнощі побив битою автомобіль суперника.

Нещодавно у селі Зіркачі Обухівського району місцевий мешканець забив до смерті сусіда під час розпивання з ним алкогольних напоїв.