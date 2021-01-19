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    У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)

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    В автомобілі порушника патрульні виявили зброю - У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)
    В автомобілі порушника патрульні виявили зброю
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Києвом катався водій під дією наркотичних засобів

    На проспекті Відрадному в Києві патрульні зупинили підозрілий автомобіль Mercedes. Під час спілкування з водієм правоохоронці з'ясували, що він неодноразово притягувався до відповідальності за їзду у стані наркотичного сп'яніння та позбавлений права керування на 10 років.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Інспектори помітили у громадянина ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

    Через надмірну нервову поведінку чоловіка патрульні вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля та громадянина. У результаті виявили згорток із зеленою речовиною, ймовірно, наркотичного походження та предмети, схожі на зброю і набої.

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    У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)
    У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)
    У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)

    Патрульні склали на керманича протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для кваліфікації дій чоловіка та вилучення незаконних предметів.

    Теги: Національна поліція України Київ зброя водій наркотики автомобіль
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