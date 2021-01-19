У Києві поліція виявила у водія автівки зброю та наркотики (фото)

Києвом катався водій під дією наркотичних засобів

На проспекті Відрадному в Києві патрульні зупинили підозрілий автомобіль Mercedes. Під час спілкування з водієм правоохоронці з'ясували, що він неодноразово притягувався до відповідальності за їзду у стані наркотичного сп'яніння та позбавлений права керування на 10 років.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори помітили у громадянина ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Через надмірну нервову поведінку чоловіка патрульні вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля та громадянина. У результаті виявили згорток із зеленою речовиною, ймовірно, наркотичного походження та предмети, схожі на зброю і набої.

Патрульні склали на керманича протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для кваліфікації дій чоловіка та вилучення незаконних предметів.