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    На Київщині зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)

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    Поліція просить допомогти розшукати зниклу дитину - На Київщині зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)
    Поліція просить допомогти розшукати зниклу дитину
    Фото з відкритих джерел

    3 листопада дівчинка пішла з дому та не повернулася

    Відділенням поліції смт Макарів Бучанського районного управління поліції розшукується 13-річна Софія Висіцька. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Дівчинка 3 листопада о 15:30 залишила місце проживання по вул. Садовій у смт Макарів та наразі її місцезнаходження невідоме. На зв'язок з рідними не виходить

    Прикмети дівчинки: на вигляд 14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся пряме, темне, довжиною до плечей, обличчя овальне, очі голубі.

    Була одягнена: курточка коричневого кольору, темні джинси, кросівки чорні. При собі мала рюкзак блакитного кольору.

    Розшукується Софія Висіцька
    Розшукується Софія Висіцька

    «При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження розшукуваної просимо телефонувати за номером спецлінії поліції «102», – закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, у столиці зник військовослужбовець Збройних сил України Андрій Матющенко, 1992 року народження. Чоловік 30 жовтня о 17:00 вийшов із військового госпіталю в Києві на вулиці Госпітальній вуПечерському районі в невідомому напрямку та не повернувся.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    На Київщині зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)