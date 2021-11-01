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    У Києві зник безвісти військовослужбовець (фото)

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    Киян просять допомогти розшукати&nbsp;Андрія Матющенка - У Києві зник безвісти військовослужбовець (фото)
    Киян просять допомогти розшукати Андрія Матющенка
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік вийшов із госпіталю та не повернувся

    У столиці зник військовослужбовець Збройних сил України Андрій Матющенко, 1992 року народження. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Чоловік 30 жовтня о 17:00 вийшов із військового госпіталю в Києві на вулиці Госпітальній в Печерському районі в невідомому напрямку та не повернувся. Його телефон відключений.

    Був одягнений: у чорний костюм «Адідас» з білими смугами по боках та чорні кросівки.

    «Хто бачив або кому відомо про місцезнаходження Андрія, зателефонуйте: 0 (96) 961 81 04 - дружина Наташа, 0 (98) 745 17 75 - батько Петро Анатолійович», - закликають рідні чоловіка.

    Теги: Київ ЗСУ військові розшук
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    У Києві зник безвісти військовослужбовець (фото)