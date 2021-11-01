У Києві зник безвісти військовослужбовець (фото)

Чоловік вийшов із госпіталю та не повернувся

У столиці зник військовослужбовець Збройних сил України Андрій Матющенко, 1992 року народження. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік 30 жовтня о 17:00 вийшов із військового госпіталю в Києві на вулиці Госпітальній в Печерському районі в невідомому напрямку та не повернувся. Його телефон відключений.

Був одягнений: у чорний костюм «Адідас» з білими смугами по боках та чорні кросівки.

«Хто бачив або кому відомо про місцезнаходження Андрія, зателефонуйте: 0 (96) 961 81 04 - дружина Наташа, 0 (98) 745 17 75 - батько Петро Анатолійович», - закликають рідні чоловіка.