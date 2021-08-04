На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)

Під час обшуків правоохоронці вилучили згортки з наркотичними речовинами, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази

Створив Telegram-канал для збуту наркотиків 27-річний мешканець Києва

Поліція Київської області викрила грубу наркозбувачів, які продавали наркотики через Telegram-канал. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

27-річний мешканець Києва створив Telegram-канал, через який упродовж 2020-2021 років збував канабіс та психотропну речовину амфетамін. Здійснювати злочинну діяльність йому допомагали три мешканці Бучанського район: 22-річна дівчина та 16-річний хлопець рекламували речовини, а 20-річний юнак безпосередньо розкладав наркотики у схованки.

Викрили злочину діяльність молодиків працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що молодики збували наркотики безконтактним способом - розміщували у спеціально визначених місцях (схованках) вказані речовини, а після отримання грошової винагороди за наркотичний засіб надавали у мессенджері Telegram покупцю фото з місця та адресу.

Щоденно молодики збували 15-20 доз канабісу та 10-15 доз амфетаміну. Щоденний грошовий оборот так званого інтернет-магазину становив 10 тисяч гривень.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків та вилучили згортки з наркотичними речовинами, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, які підтверджують причетність зловмисників до вчинення злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, правоохоронці під час спецоперації перекрили канал постачання наркотиків із Житомира до Києва.