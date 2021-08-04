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    На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)

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    Під час обшуків правоохоронці&nbsp;вилучили згортки з наркотичними речовинами, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази - На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)
    Під час обшуків правоохоронці вилучили згортки з наркотичними речовинами, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази
    Фото: Нацполіція

    Створив Telegram-канал для збуту наркотиків 27-річний мешканець Києва

    Поліція Київської області викрила грубу наркозбувачів, які продавали наркотики через Telegram-канал. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    27-річний мешканець Києва створив Telegram-канал, через який упродовж 2020-2021 років збував канабіс та психотропну речовину амфетамін. Здійснювати злочинну діяльність йому допомагали три мешканці Бучанського район: 22-річна дівчина та 16-річний хлопець рекламували речовини, а 20-річний юнак безпосередньо розкладав наркотики у схованки.

    Викрили злочину діяльність молодиків працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

    Встановлено, що молодики збували наркотики безконтактним способом - розміщували у спеціально визначених місцях (схованках) вказані речовини, а після отримання грошової винагороди за наркотичний засіб надавали у мессенджері Telegram покупцю фото з місця та адресу.

    Щоденно молодики збували 15-20 доз канабісу та 10-15 доз амфетаміну. Щоденний грошовий оборот так званого інтернет-магазину становив 10 тисяч гривень.

    За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків та вилучили згортки з наркотичними речовинами, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, які підтверджують причетність зловмисників до вчинення злочинів.

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    На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)
    На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)
    На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, правоохоронці під час спецоперації перекрили канал постачання наркотиків із Житомира до Києва.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина наркотики
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    На Київщині поліція викрила групу молодих наркозбувачів (фото)