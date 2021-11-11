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    На Київщині поліція затримала грабіжника квіткових магазинів (фото, відео)

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    Молодик вривався у квіткові крамниці, залякував жінок і вимагав виручку - На Київщині поліція затримала грабіжника квіткових магазинів (фото, відео)

    Молодик вривався у квіткові крамниці, залякував жінок і вимагав виручку

    фото: Нацполіція

    Грабіжник забирав у продавчинь гроші та мобільні телефони

    У Бучанському районі Київської області правоохоронці затримали серійного грабіжника квіткових магазинів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    4 листопада близько 03:00 ночі в селищі Петропавлівська Борщагівка по вулиці Кільцевій невідомий чоловік цеглою розбив вітрини двох квіткових магазинів та під погрозою фізичної розправи заволодів грошима та мобільними телефонами продавчинь.

    На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

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    На Київщині поліція затримала грабіжника квіткових магазинів (фото, відео)
    На Київщині поліція затримала грабіжника квіткових магазинів (фото, відео)

    Грабіжника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Слідчі за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 186 (Грабіж).

    За скоєне грабіжнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина злочин
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    На Київщині поліція затримала грабіжника квіткових магазинів (фото, відео)