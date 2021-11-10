Правоохоронці вилучили на Київщині майже 3 тонни алкогольного фальсифікату (фото)

Зловмисники виготовляли контрафактну горілку, вино, шампанське

Правоохоронці Київщини викрили виробників контрафактного алкоголю. Організована злочинна група виготовляла у підпільних цехах горілку, вино, шампанське. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що координував злочинну діяльність 45-річний мешканець міста Біла Церква спільно з 55-річним та 38-річним товаришами. Чоловіки розробили спільний план, розподілили між собою обов’язки, виготовляли алкоголь, що не відповідає встановленим законодавством нормам ДСТУ, та в подальшому реалізовували його через роздрібну мережу продуктових магазинів та закладів громадського харчування.

Правоохоронці провели чотири санкціоновані обшуки та вилучили понад 2,7 тис. л спиртовмісних речовин, пакувальну тару, а також обладнання для виготовлення та розливу фальсифікату.

Викрили злочинну діяльність організованої групи працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з УСР в Київській області ДСР НПУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів встановив новий розмір мінімальних роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме 26 січня 2021 року.

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