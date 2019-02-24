На Київщині поліція затримала «інноваційного наркоаграрія»



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Чоловіка обладнав нарколабораторію і методом гідропоніки вирощував елітну марихуану

У місті Ірпінь співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини виявили та задокументували злочинну діяльність 54-річного чоловіка, який за місцем проживання обладнав нарколабораторію і методом гідропоніки вирощував елітну марихуану.

Під час обшуку поліцейські вилучили фасовану для продажу марихуану на суму близько 2 млн. гривень за цінами чорного ринку, – повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що в одному з приватних будинків Ірпеня відбувається продаж марихуани.

Під час проведення невідкладного обшуку оперативники виявили та вилучили 50 кг подрібненої сухої маси наркотичної речовини, яка зберігалась у відрах. Також вже розфасовану, готову для продажу марихуану – 1 грам такого пакуночка чоловік реалізовував по 200 грн.

При подальшому детальному огляді помешкання поліцейські виявили потаємну кімнату, де за сучасною технологією вирощувались наркотичні рослини без ґрунту, методом гідропоніки. Приміщення також було обладнане спеціальними лампами, автономним поливом та регулятором температури повітря.

Вирощувач наркозілля повідомив поліцейським, що насіння він закупляв із-за кордону. Саме у який спосіб та канали надходження працівники поліції наразі будуть встановлювати.

Нарковмісні рослини вилучені та направлені на проведення відповідної експертизи.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, за фактом скоєння тяжкого злочину відкрито 2 кримінальних провадження за ч. 3 ст. 307 та ст. 310 Кримінального кодексу України. Працівники поліції звернуться до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу зловмиснику у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.