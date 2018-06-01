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    На Київщині поліція зловила молодиків, які жорстоко побили чоловіка

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    На Київщині поліція зловила молодиків, які жорстоко побили чоловіка

    Нападники побили і обікрали чоловіка на залізничному вокзалі

    Поліція затримала двох молодиків, які у Білій Церкві, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, напали на перехожого вночі на залізничному вокзалі і жорстоко його побили. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Нападники викрали у чоловіка мобільний телефон, після чого зникли у невідомому напрямку.

    Чоловік звернувся на спецлінію 102 і повідомив, що його побили та обікрали.

    На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції. Під час проведення низки невідкладних розшукових заходів правоохоронці встановили нападників та затримали їх.

    Ними виявилися 20-річний та 24-річний місцеві жителі, один з яких має судимість за скоєння аналогічних злочинів.

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    На Київщині поліція зловила молодиків, які жорстоко побили чоловіка
    На Київщині поліція зловила молодиків, які жорстоко побили чоловіка

    Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Тривають слідчі дії.  

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