На Київщині поліція зловила молодиків, які жорстоко побили чоловіка

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Нападники побили і обікрали чоловіка на залізничному вокзалі

Поліція затримала двох молодиків, які у Білій Церкві, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, напали на перехожого вночі на залізничному вокзалі і жорстоко його побили. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Нападники викрали у чоловіка мобільний телефон, після чого зникли у невідомому напрямку.

Чоловік звернувся на спецлінію 102 і повідомив, що його побили та обікрали.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції. Під час проведення низки невідкладних розшукових заходів правоохоронці встановили нападників та затримали їх.

Ними виявилися 20-річний та 24-річний місцеві жителі, один з яких має судимість за скоєння аналогічних злочинів.

Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Тривають слідчі дії.