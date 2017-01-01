На Київщині поліція зупинила авто зі збагаченим ураном

Як повідомили в ГУ НП в Київській області, поліцейські відділу зони ЧАЕС затримали двох харків'ян 48 і 65 років в с. Старі Петрівці Вишгородського району. Працівники одного з наукових установ на автомобілі їхали в бік столиці. У салоні їх автомобіля правоохоронці виявили спортивну сумку з радіоактивними матеріалами.

За спробу вивезення радіоактивних речовин їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії. Встановлюється пункт доставки збагаченого урану і мета його подальшого використання.

Слідчі порушили кримінальну виробництво за ч.2 ст.262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.