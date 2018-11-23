На Київщині потяг збив на смерть жінку



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Жінка переходила залізничну колію по наземному бетонному перекриттю для пішоходів біля платформи Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагедії на залізниці

На залізничній станції Клавдієво-Тарасове у Київській області жінка потрапила під колеса швидкісного електропотягу. Від отриманих травм 57-річна місцева жителька загинула на місці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

З’ясовано, що жінка переходила залізничну колію по наземному бетонному перекриттю для пішоходів біля платформи.

Зараз на місці події працюють фахівці-експерти, слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, опитуються свідки, встановлюються всі обставини та причини трагедії.

Відомості щодо цього факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 14 листопада у Святошинському районі Києва поїзд смертельно травмував чоловіка.