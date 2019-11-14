Під Києвом через ревнощі жінка намагалася вбити свого чоловіка
За життя чоловіка борються лікарі
Поліція Київщини затримала жінку, яка намагалася вбити свого співмешканця.
Сварка через ревнощі сталася між подружжям в одному з приватних будинків селища Глеваха під час розпивання алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Коли у жінки забракло слів, вона схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму чоловікові.
37-річного чоловіка з проникаючим ножовим поранням грудної клітки каретою швидкої допомоги доправлено до реанімаційного відділення. За його життя борються лікарі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.
Нагадаємо, 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обоє перебувають у лікарні з травмами голови.
Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.
Слідчими Святошинського управління поліції їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.