Під Києвом через ревнощі жінка намагалася вбити свого чоловіка



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Поліцейські вилучили кухонний ніж, яким жінка завдала удар чоловікові Фото: Нацполіція

За життя чоловіка борються лікарі

Поліція Київщини затримала жінку, яка намагалася вбити свого співмешканця.

Сварка через ревнощі сталася між подружжям в одному з приватних будинків селища Глеваха під час розпивання алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Коли у жінки забракло слів, вона схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму чоловікові.

37-річного чоловіка з проникаючим ножовим поранням грудної клітки каретою швидкої допомоги доправлено до реанімаційного відділення. За його життя борються лікарі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

Нагадаємо, 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обоє перебувають у лікарні з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Слідчими Святошинського управління поліції їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.