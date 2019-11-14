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    Під Києвом через ревнощі жінка намагалася вбити свого чоловіка

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    Поліцейські вилучили кухонний ніж, яким жінка завдала удар чоловікові - Під Києвом через ревнощі жінка намагалася вбити свого чоловіка
    Поліцейські вилучили кухонний ніж, яким жінка завдала удар чоловікові
    Фото: Нацполіція

    За життя чоловіка борються лікарі

    Поліція Київщини затримала жінку, яка намагалася вбити свого співмешканця.

    Сварка через ревнощі сталася між подружжям в одному з приватних будинків селища Глеваха під час розпивання алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Коли у жінки забракло слів, вона схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму чоловікові.

    37-річного чоловіка з проникаючим ножовим поранням грудної клітки каретою швидкої допомоги доправлено до реанімаційного відділення. За його життя борються лікарі.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група.

    У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

    Нагадаємо, 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обоє перебувають у лікарні з травмами голови.

    Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя. 

    Слідчими Святошинського управління поліції їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина жінка чоловік
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