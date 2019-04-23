На Київщині п’яний молодик влаштував стрілянину по перехожому



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21-річному парубку загрожує позбавлення волі від трьох до семи років

У селі Гнатівка Києво-Святошинського району товариші після розпивання алкогольних напоїв повертались додому. В цей час один з них заради розваги почав стріляти з пневматичного пістолету у перехожого, який йшов попереду. Від куль чоловіка врятував наплічник. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Коли перехожий зробив зауваження хулігану, той підійшов майже впритул, вистрілив йому в обличчя і втік. В результаті нападу 32-річний чоловік отримав травму губи та зуба.

Працівники Центрального відділення поліції спільно з нарядом реагування поліції охорони швидко встановили місцезнаходження лиходія та затримали його.

21-річний місцевий житель зізнався у скоєному, однак пояснити свій зухвалий вчинок він не зміг. У зловмисника поліція вилучила пістолет «Форт-12», який належить його товаришу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Молодику оголошено про підозру. Міру запобіжного заходу йому обере суд. Триває слідство.