Минулого тижня в Києві сталося понад 600 ДТП

П'яний водій заснув за кермом і врізався у відбійник

Порівняно з попереднім тижнем кількість ДТП значно зменшилась

Упродовж минулого тижня, з 27 грудня по 3 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 646 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 859). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 33 дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими (позаминулого тижня – 36).

Загинула одна людина – пішохід (тижнем раніше – без загиблих).

Травмовані 34 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 40), серед них – один мотоцикліст.

Сталося 15 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.

Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень

Як повідомлялося, 4 січня перехресті вулиць Антоновича та Ковпака в центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода: не розминулися автівки Peugeot і Ford.