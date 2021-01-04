  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулого тижня в Києві сталося понад 600 ДТП

    • Розсилка
    П'яний водій заснув за кермом і врізався у відбійник - Минулого тижня в Києві сталося понад 600 ДТП
    П'яний водій заснув за кермом і врізався у відбійник
    Фото: Варта Голосієва

    Порівняно з попереднім тижнем кількість ДТП значно зменшилась

    Упродовж минулого тижня, з 27 грудня по 3 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 646 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 859). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 33 дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими (позаминулого тижня – 36).

    Загинула одна людина – пішохід (тижнем раніше – без загиблих).

    Травмовані 34 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 40), серед них – один мотоцикліст.

    Сталося 15 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.

    Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень
    Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень

    Як повідомлялося, 4 січня перехресті вулиць Антоновича та Ковпака в центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода: не розминулися автівки Peugeot і Ford.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies