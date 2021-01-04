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    Новини

    На Київщині в жахливій ДТП постраждали п’ять людей (фото)

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    Автомобілі отримали серйозні пошкодження в результаті зіткнення - На Київщині в жахливій ДТП постраждали п’ять людей (фото)
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження в результаті зіткнення
    Фото: Нацполіція

    Під Києвом зіткнулися автомобілі Daewoo і Skoda

    На автодорозі Фастівець – Київ у Фастівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За попередніми даними, водій Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з авто Skoda.

    У результаті зіткнення п’ятеро пасажирів обох автівок отримали тілесні ушкодження та шпиталізовані до лікарні.

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    На Київщині в жахливій ДТП постраждали п’ять людей (фото)
    На Київщині в жахливій ДТП постраждали п’ять людей (фото)
    На Київщині в жахливій ДТП постраждали п’ять людей (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.

    Нагадаємо, на Київщині 1 січня сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.

    У Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал водій Київщина автомобіль
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