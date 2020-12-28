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    На Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв

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    Злочинець відкрито викрав з прилавка скриньку для збору благодійних пожертв - На Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв
    Злочинець відкрито викрав з прилавка скриньку для збору благодійних пожертв
    Фото: Нацполіція

    Чоловік не став на шлях виправлення та здійснив черговий злочин

    До поліції надійшло повідомлення про пограбування магазину у місті Славутич. На місце події оперативно прибули працівники місцевого відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що того дня невідомий чоловік зайшов до магазину та відкрито викрав з прилавка скриньку для збору благодійних пожертв. Після скоєного грабіжник з місця події втік.

    Продавчиня відразу повідомила про це до поліції.

    Правоохоронці затримали зловмисника «за гарячим слідом» упродовж 40 хвилин. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. Зловмисник раніше вже був засуджений за вчинення майнових злочинів, проте маючи не зняту і не погашену у встановленому порядку судимість, не став на шлях виправлення та здійснив черговий злочин.

    Він пояснив, що таким чином вирішив збагатитись.

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    На Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв
    На Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв

    Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

    Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За скоєне йому загрожує до шести років ув'язнення.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин злочинець магазин
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