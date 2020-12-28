На Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв

Злочинець відкрито викрав з прилавка скриньку для збору благодійних пожертв

Чоловік не став на шлях виправлення та здійснив черговий злочин

До поліції надійшло повідомлення про пограбування магазину у місті Славутич. На місце події оперативно прибули працівники місцевого відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що того дня невідомий чоловік зайшов до магазину та відкрито викрав з прилавка скриньку для збору благодійних пожертв. Після скоєного грабіжник з місця події втік.

Продавчиня відразу повідомила про це до поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника «за гарячим слідом» упродовж 40 хвилин. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. Зловмисник раніше вже був засуджений за вчинення майнових злочинів, проте маючи не зняту і не погашену у встановленому порядку судимість, не став на шлях виправлення та здійснив черговий злочин.

Він пояснив, що таким чином вирішив збагатитись.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до шести років ув'язнення.