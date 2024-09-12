Російські куратори «кидають на гроші» паліїв автівок військових

Матеріали слідства: Сума, яка призначається за виконаний теракт, до виконавця доходить лише частково

Росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

Так, 1 вересня суд міста Хмельницького розглядав справу щодо обрання запобіжного заходу. У справі фігурує кілька підозрюваних, один з яких запропонував іншому здійснити «умисне знищення транспортних засобів шляхом підпалу». При цьому замовник запевнив виконавця, що той отримає за кожне знищене авто тисячу доларів.

Але виконавець вирішив вдатися до «делегування місії» і, аби не бруднити руки самому, передоручив завдання іншій особі. Так у справі з’явилася неповнолітня особа. Цікаво, що спільник погодився виконати неприємну роботу вже не за тисячу, а лише за двісті доларів.

Слідство: за підпал автівки військового виконавцю пропонують тисячу доларів

Неповнолітній та дорослий підозрювані познайомилися 31 серпня на залізничному вокзалі Жмеринки Вінницької області. Хлопчині вистачило доби, щоб відшукати автівку для підпалу. Вибір впав на Hyundai Santa Fe, яка належить благодійному фонду «Неси добро». У момент підпалу автомобіля хлопець перебував на «шухері», тим самим слідкуючи, щоб їх ніхто не викрив.

У суді неповнолітній повідомив, що навчається у Зозівському професійному аграрному ліцеї Вінницької області. Також зауважив, що його батько наразі сидить у в’язниці за вчинення майнового злочину.

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко (а в області, нагадаємо, за 17 підпалів авто військових поліція затримала вісьмох людей, переважно неповнолітніх) роз’яснив, що відбувається з грошима російських наймачів, які ті обіцяють виплатити паліям.

«Росіяни платять за підпал одного авто десь 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів, але до виконавця доходить десь тисяча доларів. Тобто посередники забирають половину суми», – розповів він в інтерв’ю «Суспільному». Але якщо йдеться про неповнолітнього, сума зменшується ще більше.

«Ми одного неповнолітнього спитали, навіщо він це зробив? Він відповів, що хотів грати на комп'ютері й хотів купити класний комп'ютер. Жоден із затриманих підлітків не сказав, що має проросійську позицію. Як правило, діти йдуть на ці дії виключно, щоб заробити гроші. Їх не можна назвати агентами ФСБ, вони не задумуються, хто їх замовляє. Їх дурять, їх банально дурять. Це тяжкі злочини, за які можна потрапити до СІЗО», – додав Тимошко.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Раніше правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.

Крім того, у столиці було затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні.