Сили оборони уразили склад з іранськими ракетами: Генштаб повідомив подробиці

На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів

У ніч проти неділі, 29 вересня, Сили оборони вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. Інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

«Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів», – сказано у повідомленні.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

Нагадаємо, що 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

Також у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Росію. Нібито системи ППО знищили 125 БпЛА літакового типу.