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Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
Пожежа у Торопці після влучання дронів
фото з відкритих джерел

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ погрожує росіянам кримінальними справами за поширення відео з місця влучання безпілотників у Торопці 

Від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

За повідомленням Telegram-каналу, в іншому випадку міністерство надзвичайних ситуацій РФ погрожує росіянам кримінальними справами. 

Скриншот розсилки від російського МНС
Скриншот розсилки від російського МНС
фото: Sota

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. Окупаційна влада заявляє, що пожежа виникла на місці падіння уламків дронів. За словами місцевої влади, в області триває активна робота ППО через масовану атаку безпілотників.

До слова, у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники. Про це повідомило міноборони РФ. За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською. Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований  момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.

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Теги: пожежа росія робота безпілотник влада

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