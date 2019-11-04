На Київщині розпивання оковитої двома товаришами закінчилося вбивством



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Трагедія сталася у будинку загиблого Фото: Нацполіція

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка

Днями у с. Зрайки Володарського району Київщини вдома у місцевого жителя стався конфлікт із приятелем під час спільного розпивання алкоголю. Раптово нападник схопив кухонний ніж і завдав удар в область лопатки господарю будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Свідки події викликали на місце події «швидку». Лікарі по прибуттю констатували смерть 27-річного потерпілого.

Поліція району в ході слідчо-оперативних дій встановила особу підозрюваного, ним виявився 36-річний житель смт Володарка. Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, 4 листопада на проспекті Свободи, 1/60 в Києві в одній з квартир під час посиденьок між двома чоловіками стався конфлікт з бійкою та тілесними ушкодженнями. Господар квартири болгаркою порізав горло товаришу по чарці.