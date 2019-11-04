  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині розпивання оковитої двома товаришами закінчилося вбивством

    • Розсилка
    Трагедія сталася у будинку загиблого - На Київщині розпивання оковитої двома товаришами закінчилося вбивством
    Трагедія сталася у будинку загиблого
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка

    Днями у с. Зрайки Володарського району Київщини вдома у місцевого жителя стався конфлікт із приятелем під час спільного розпивання алкоголю. Раптово нападник схопив кухонний ніж і завдав удар в область лопатки господарю будинку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Свідки події викликали на місце події «швидку». Лікарі по прибуттю констатували смерть 27-річного потерпілого.

    Поліція району в ході слідчо-оперативних дій встановила особу підозрюваного, ним виявився 36-річний житель смт Володарка. Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, тривають слідчі дії.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині розпивання оковитої двома товаришами закінчилося вбивством
    На Київщині розпивання оковитої двома товаришами закінчилося вбивством

    Як повідомлялося, 4 листопада на проспекті Свободи, 1/60 в Києві в одній з квартир під час посиденьок між двома чоловіками стався конфлікт з бійкою та тілесними ушкодженнями. Господар квартири болгаркою порізав горло товаришу по чарці.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал вбивство смерть Київщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ