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    Кримінал

    У Маріуполі жорстоко вбили власника одного з ресторанів

    • Розсилка
    У Маріуполі жорстоко вбили власника одного з ресторанів
    Фото Mrpl.City

    Трагедія сталася 1 листопада, близько 16:00

    У Маріуполі скоєно вбивство підприємця, власника одного з ресторанів.

    В даний час відомо, що чоловік був за кермом автомобіля, раптово машина втратила керування і врізалася в дерево.

    Попередньо встановлено, що водій загинув від ножового поранення. На місці злочину працювали правоохоронці.

    Інформацію про вбивство підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він повідомив, що загинув підприємець.

    «Він платив податки, я тиснув йому руку, мені було приємно, що він відкрив таке кафе в парку «Веселка»«, – сказав Вадим Бойченко.

    Як повідомили Mrpl.City в поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у місті Прилуки Чернігівської області, місцеві жителі проводять мітинг під будівлею поліції, палять автомобільні шини і таким чином вимагають розслідувати смерть 14-річного школяра.

    Маріуполь кримінал вбивство смерть водій
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