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    Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою

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    Поліція затримала чоловіка - Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою
    Поліція затримала чоловіка
    Фото: Інформатор

    Трагедія сталася під час п’яних посиденьок у квартирі киянина

    У ніч на понеділок, 4 листопада, на проспекті Свободи, 1/60 в Києві в одній з квартир під час посиденьок між двома чоловіками стався конфлікт з бійкою та тілесними ушкодженнями.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли друзі заявників, 18-річна дівчина проживає разом зі своїм старшим братом. Він часто зловживає алкогольними напоями. Вона зайшла в квартиру, щоб переодягнутися, і почула дивні звуки. Коли вона відкрила двері в кімнату, то побачила, що її брат тримає в руках увімкнену болгарку, а його друг лежить на підлозі з порізаною шиєю. У цей момент чоловік їй сказав, що вона буде наступною.

    Дівчина сильно злякалася, вибігла з квартири і покликала друзів на допомогу. Саме вони і викликали поліцію.

    Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. Його опонента затримали у квартирі і закували в наручники.

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    Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою
    Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою
    Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою
    Вночі у Києві пролилася кров: чоловік порізав горло друга болгаркою
    Фото: Інформатор

    На місце була направлена слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України трагедія Київ кримінал бійка чоловік
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