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    На Київщині рятувальники знешкодили авіабомбу (фото, відео)

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    Виявлена на Київщині&nbsp;авіабомба ФАБ-100 - На Київщині рятувальники знешкодили авіабомбу (фото, відео)
    Фото: ДСНС
    Виявлена на Київщині авіабомба ФАБ-100

    Снаряд і авіабомбу буле знайдено фахівцями групи піротехнічних робіт

    У четвер, 6 вересня, під час обстеження території в с. Ксаверівка Васильківського району та в с. Липовий Ріг Миронівського району Київської області фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 1 авіабомбу ФАБ-100. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

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    На Київщині рятувальники знешкодили авіабомбу (фото, відео)
    На Київщині рятувальники знешкодили авіабомбу (фото, відео)

    Як повідомлялося, 31 серпня під час планової перевірки урочища «Биківня», біля вул. Крайня, що у Деснянському районі столиці, піротехніки ДСНС виявили 26 артилерійських снарядів часів Другої світової війни

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