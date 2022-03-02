На Київщині складна ситуація у напрямках Бородянки та Димера – голова ОДА

Кулеба наголосив, що наші військові та тероборона дають відсіч

Окупанти не дають ані «зелений коридор», ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню

На Київщині складна ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер. Окупанти не дають ані «зелений коридор», ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

«Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Зранку йдуть обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура», – написав він.

Кулеба наголосив, що наші військові та тероборона дають відсіч. Також за його словами, складна ситуація у напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер.

«Окупанти не дають ані «зелений коридор», ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню. Ми своєю чергою робимо усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню», – написав він.

Як повідомлялося, через потрапляння ракети загарбників у житловий будинок в Ірпені, попередньо, є загиблі, на місці події працюють правоохоронці та військові.

Також, у мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Після цього почався обстріл українських міст.